Над військовою базою США в Німеччині помітили невідомі дрони, - Spiegel

Видання з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки пише, що у вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено кілька дронів.

При цьому журналісти уточнюють, що незважаючи на інтенсивні пошуки, операторів безпілотників знайти не вдалося.

Spiegel пише, що останніми тижнями безпілотники також були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF.

У відповідь на запит видання в армії США підтвердили, що над "Рамштайном" літали підозрілі безпілотники.

"На початку грудня в цьому районі і над авіабазою "Рамштайн" було помічено кілька невеликих безпілотних літальних апаратів; вони не мали жодного впливу на жителів бази або на об'єкти, які там знаходяться, і військову техніку", - заявила представниця військової бази.