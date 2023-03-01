ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військовослужбовці отримали в рамках ініціативи Ахметова засоби зв’язку на 20 млн гривень

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 21:08
Військовослужбовці отримали в рамках ініціативи Ахметова засоби зв’язку на 20 млн гривень Фото: військовослужбовці отримали в рамках ініціативи Ахметова засоби зв’язку на 20 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ отримали 100 командирських радіостанцій, 100 автомобільних радіостанцій, антени, роутери та ретранслятори. Крім того, бійцям передали понад 100 зарядних станцій EcoFlow, та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Загальна вартість передачі - понад 20 млн гривень.

"Ми передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, і дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати ЗСУ. І в рамках "Сталевого фронту", я думаю, це не остання передача", - запевнив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район.

У "Метінвест" зізнаються: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладнання в найкоротші терміни - адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн - в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Крім того, "Метінвест" передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та "швидкі", а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест Збройні сили України
NEWS
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу