Військовослужбовці отримали в рамках ініціативи Ахметова засоби зв’язку на 20 млн гривень

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ отримали 100 командирських радіостанцій, 100 автомобільних радіостанцій, антени, роутери та ретранслятори. Крім того, бійцям передали понад 100 зарядних станцій EcoFlow, та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Загальна вартість передачі - понад 20 млн гривень.

"Ми передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, і дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати ЗСУ. І в рамках "Сталевого фронту", я думаю, це не остання передача", - запевнив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район.

У "Метінвест" зізнаються: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладнання в найкоротші терміни - адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн - в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Крім того, "Метінвест" передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та "швидкі", а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.