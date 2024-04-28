Військовослужбовець потрапив у полон чи зник безвісти: алгоритм дій для родичів

Якщо ваш родич є військовою особою і не виходить на звʼязок тривалий час, державні структури можуть надати допомогу з пошуком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Першочергово потрібно зафіксувати зникнення. ЦНС підготував перелік організацій, куди варто повідомити про свій випадок (з усіх структур бажано мати письмові відповіді):
Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених:
+38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
united.centre.ssu@gmail.com (тільки для військових) ;
Військова частина, у якій служить особа (щоб дізнатися всю наявну в них інформацію про рідного, яка надалі допоможе вам у пошуках);
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими:
koordshtab.org, t.me/nib_uncp_bot;
Гаряча лінія з пошуку зниклих чи загиблих Національної поліції України:
0 800 21 21 51 та 089 420 1867;
Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції:
1648 та 0442878165;
Уповноважений з прав людини: 0800501720;
Моніторингова місія ООН з прав людини:
ohchr-hrmmu@un.org, Telegram: ohchr_hrmmu (лише повідомлення) Viber: +380503746708 (лише повідомлення);
Міжнародний Комітет Червоного Хреста:
гаряча лінія: 0800300155, служба розшуку: 0963044375, 0662509957;
Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти:
oic.icmp.int (обирайте на сайті український переклад).
Далі алгоритм різниться для тих, у кого є інформація, що їх рідний у полоні, і для тих, хто не має жодної інформації про місце перебування зниклого.
По-перше, треба пересвідчитися, що його ім’я є в переліку полонених. Це потрібно для того, щоб до його обміну долучилися відповідні структури.
Як це зробити
Фізично зверніться до СБУ з документом, що засвідчує вашу особу та документом, що підтверджує родинні зв’язки зі зниклою особою (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо).
Звернутися можна до обласного відділення, однак найкраще - до головного відділення СБУ в Києві (вул. Володимирська, 33).
На КПП до вас покличуть чергового слідчого, який прийме заяву в громадській приймальні, або ж вам випишуть перепустку та проведуть вас до кабінету слідчого.
Слідчому необхідно буде повідомити:
Після цього між вами (заявником) та СБУ підписується протокол про нерозголошення та протокол про опитування. Ви отримаєте номер справи та контакти слідчого, який буде її вести. Це є гарантією того, що полон буде підтверджено.
Якщо статус та місце перебування вашого рідного невідоме, необхідно зробити додаткові кроки:
Якщо немає, де взяти ДНК, тоді необхідно буде подати клопотання до суду з проханням провести ексгумацію батьків або дитини на вилучення геному померлого для ДНК-тесту.
Далі треба буде чекати, чи виявиться/не виявиться збіг. Частковий збіг не вважається підтвердженням. Вилучити сліди ДНК можливо і з речей зниклого.
Після цього необхідно звернутися до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тоді ця служба почне процес пошуку. Контакти: 0800339247 та 0958960421.
Крім цього, радимо звернутися до Міжнародної організації з пошуку безвісти зниклих (ICMP), заповнивши форму, перед тим прочитати інструкцію, що передує заповненню анкети.
ВАЖЛИВО: на жодному з цих кроків не потрібно сплачувати за будь-які послуги. Якщо вам пропонують послугу за гроші, то, найімовірніше, це аферисти.
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