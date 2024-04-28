Военнослужащий попал в плен или пропал без вести: алгоритм действий для родственников

В первую очередь нужно зафиксировать исчезновение. ЦНС подготовил перечень организаций, куда следует сообщить о своем случае (из всех структур желательно иметь письменные ответы):

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:

+38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01

united.centre.ssu@gmail.com (только для военных);

Военная часть, в которой служит лицо (чтобы узнать всю имеющуюся у них информацию о родном, которая в дальнейшем поможет вам в поисках);

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:

koordshtab.org, t.me/nib_uncp_bot ;

Горячая линия по поиску пропавших или погибших Национальной полиции Украины:

0 800 21 21 51 и 089 420 1867;

Национальное информационное бюро при Минреинтеграции:

1648 и 0442878165;

Уполномоченный по правам человека: 0800501720;

Мониторинговая миссия ООН по правам человека:

ohchr-hrmmu@un.org, Telegram: ohchr_hrmmu (только сообщение) Viber: +380503746708 (только сообщение);

Международный Комитет Красного Креста:

горячая линия: 0800300155, служба розыска: 0963044375, 0662509957;

Международная комиссия по пропавшим без вести:

oic.icmp.int (выбирайте на сайте украинский перевод).

Далее алгоритм отличается для тех, у кого есть информация, что родной в плену, и для тех, кто не имеет никакой информации о местонахождении пропавшего.

Если вам известно, что родной в плену

Во-первых, нужно убедиться, что его имя есть в списке пленных. Это нужно для того, чтобы к его обмену приобщились соответствующие структуры.

Как это сделать

Физически обратитесь в СБУ с документом, удостоверяющим ваше лицо и документом, подтверждающим родственные связи с пропавшим лицом (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).

Обратиться можно в областное отделение, однако лучше всего – в главное отделение СБУ в Киеве (ул. Владимирская, 33).

На КПП к вам позовут очередного следователя, который примет заявление в общественной приемной, или же вам выпишут пропуск и проведут вас в кабинет следователя.

Следователю необходимо будет сообщить:

всю имеющуюся информацию о том, что родной в плену;

номер телефона, с которого звонил родной во время плена (если звонил по телефону);

раскадровку видео, на котором был замечен (если есть);

фото, скрины постов из чатов в мессенджерах и т.д. (если есть).

После этого между вами (заявителем) и СБУ подписывается протокол о неразглашении и протокол об опросе. Вы получите номер дела и контакты следователя, который будет его вести. Это гарантия того, что плен будет подтвержден.

Если неизвестно пребывание человека

Если статус и место нахождения вашего родного неизвестны, необходимо сделать дополнительные шаги:

Придите в ближайшее отделение полиции и напишите заявление о том, что связь с родным потеряна. После чего вы получите документ - номер уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований.

После чего вы получите документ - номер уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований. Если вы член семьи (папа, мама, дети), сдайте ДНК для проведения ДНК-теста. Ведь если нет подтверждения плена, ДНК-экспертиза – это необходимость.

Если нет где взять ДНК, тогда необходимо будет подать ходатайство в суд с просьбой провести эксгумацию родителей или ребенка на извлечение генома умершего для ДНК-теста.

Далее нужно будет ждать, окажется/не окажется совпадение. Частичное совпадение не считается подтверждением. Извлечь следы ДНК можно и из вещей пропавшего.

После этого необходимо обратиться к Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Тогда эта служба начнет поиск. Контакты: 0800339247 и 0958960421.

Кроме этого, рекомендуем обратиться в Международную организацию по поиску без вести пропавших (ICMP), заполнив форму, перед тем прочитать инструкцию, предшествующую заполнению анкеты.

ВАЖНО: ни на одном из этих шагов не нужно платить за какие-либо услуги. Если вам предлагают услугу за деньги, то, скорее всего, это аферисты.