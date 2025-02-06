Для военного кладбища разработали уникальный шрифт: как он выглядит

Украинские архитекторы и дизайнеры создают современный мемориальный комплекс, опираясь на национальные традиции. Ключевым элементом проекта стал уникальный шрифт Memoria.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Борьба за память. Как строят национальное военное кладбище и когда начнут захоронения".

Главным референсом для команды стали именно украинские погребальные обычаи, которые они исследуют на основе казацких некрополей, военных кладбищ воинов УСС, УГА, УПА, а также украинских кладбищ за рубежом.

Среди зарубежных примеров особое внимание уделяют кладбищу святого Владимира в Оквиле (Канада) и кладбищу святого Андрея в Саут-Баунд-Брук (США).

По словам архитектора проекта, Украина не нуждается в копиях чужой культуры, ведь имеет собственную историю, на основе которой должна формировать свою военную эстетику.

Одним из уникальных элементов мемориального комплекса стал специально разработанный шрифт Memoria, созданный профессиональным шрифтарем Андреем Шевченко. Он является эксклюзивным и не будет доступен для общего пользования. Автор родом из оккупированного Бердянска.

Шрифт Memoria

Семейство шрифтов Memoria имеет две разновидности: один из них предназначен для нанесения на каменные надгробные сооружения, его буквы спроектированы так, чтобы после высечения оставаться четкими и легкими для чтения.

Как отмечают авторы, в разработке шрифта они вдохновлялись украинской шрифтовой графикой ХХ века, в частности эпохой Освободительной борьбы. Именно поэтому Memoria сочетает историческую преемственность и военный дух.