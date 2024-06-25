Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати у ЦНАПах: роз'яснення Мінцифри

Як зазначили у відомстві, отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі можна після уточнення військово-облікових даних. QR-код необхідний для перевірки дійсності документа.

Такий документ можна отримати безкоштовно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування за умови наявності в Єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів усієї необхідної інформації.

Як отримати військово-обліковий документ з QR-кодом:

прийти до ЦНАПу;

надати актуальні дані та підтвердити їх;

адміністратор внесе дані до електронної системи;

інформація автоматично підтягнеться в "Оберіг";

заявник отримує військово-обліковий документ з QR-кодом.

За бажанням можна, щоб адміністратор надіслав документ на електронну пошту у форматі PDF-файлу або одразу роздрукував його. Він має таку ж юридичну чинність, як і документ в електронній формі.

"Якщо раніше отримували виписку з печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАП та отримати новий QR-код. Документ дійсний 1 рік з моменту формування", - наголосили у відомстві.