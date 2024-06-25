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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати у ЦНАПах: роз'яснення Мінцифри

Вівторок 25 червня 2024 16:46
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Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати у ЦНАПах: роз'яснення Мінцифри Ілюстративне фото: військово-обліковий документ із QR-кодом тепер можна отримати у ЦНАПах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В українських ЦНАПах відсьогодні з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ з QR-кодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, отримати військово-обліковий документ з QR-кодом у ЦНАПі можна після уточнення військово-облікових даних. QR-код необхідний для перевірки дійсності документа.

Такий документ можна отримати безкоштовно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування за умови наявності в Єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів усієї необхідної інформації.

Як отримати військово-обліковий документ з QR-кодом:

  • прийти до ЦНАПу;
  • надати актуальні дані та підтвердити їх;
  • адміністратор внесе дані до електронної системи;
  • інформація автоматично підтягнеться в "Оберіг";
  • заявник отримує військово-обліковий документ з QR-кодом.

За бажанням можна, щоб адміністратор надіслав документ на електронну пошту у форматі PDF-файлу або одразу роздрукував його. Він має таку ж юридичну чинність, як і документ в електронній формі.

"Якщо раніше отримували виписку з печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАП та отримати новий QR-код. Документ дійсний 1 рік з моменту формування", - наголосили у відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, 18 червня у додаток "Резерв+" додали електронний військово-обліковий документ.

Зокрема, до такого документа прив'язаний QR-код, який означає, що він одержав таку ж юридичну силу, як і паперовий.

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