Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦНАПах: разъяснение Минцифры
В украинских ЦНАПах с сегодняшнего дня появилась возможность получить военно-учетный документ с QR-кодом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Как отметили в ведомстве, получить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦНАПе можно после уточнения военно-учетных данных. QR-код необходим, чтобы проверять действительность документа.
Такой документ можно получить бесплатно, без очередей и посещения территориальных центров комплектования при условия наличия в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов всей необходимой информации.
Как получить военно-учетный документ с QR-кодом:
- прийти в ЦНАП;
- предоставить актуальные данные и подтвердить их;
- администратор внесет данные в электронную систему;
- информация автоматически подтянется в "Оберіг";
- заявитель получает военно-учетный документ с с QR-кодом.
По желанию можно, чтобы администратор прислал документ на электронную почту в формате PDF-файла или сразу распечатал его. Он имеет такую же юридическую силу, как и документ в электронной форме.
"Если ранее получали выписку с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦНАП и получить новый QR-код. Документ действителен 1 год с момента формирования", - подчеркнули в ведомстве.
Что предшествовало
Напомним, 18 июня в приложение "Резерв+" добавили электронный военно-учетный документ.
В частности, к такому документу привязан QR-код, который означает, что он получил такую же юридическую силу, как и бумажный.
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