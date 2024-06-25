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Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦНАПах: разъяснение Минцифры

Вторник 25 июня 2024 16:46
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Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦНАПах: разъяснение Минцифры Иллюстративное фото: военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦНАПах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В украинских ЦНАПах с сегодняшнего дня появилась возможность получить военно-учетный документ с QR-кодом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, получить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦНАПе можно после уточнения военно-учетных данных. QR-код необходим, чтобы проверять действительность документа.

Такой документ можно получить бесплатно, без очередей и посещения территориальных центров комплектования при условия наличия в Едином реестре призывников, военнообязанных и резервистов всей необходимой информации.

Как получить военно-учетный документ с QR-кодом:

  • прийти в ЦНАП;
  • предоставить актуальные данные и подтвердить их;
  • администратор внесет данные в электронную систему;
  • информация автоматически подтянется в "Оберіг";
  • заявитель получает военно-учетный документ с с QR-кодом.

По желанию можно, чтобы администратор прислал документ на электронную почту в формате PDF-файла или сразу распечатал его. Он имеет такую же юридическую силу, как и документ в электронной форме.

"Если ранее получали выписку с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦНАП и получить новый QR-код. Документ действителен 1 год с момента формирования", - подчеркнули в ведомстве.

Что предшествовало

Напомним, 18 июня в приложение "Резерв+" добавили электронный военно-учетный документ.

В частности, к такому документу привязан QR-код, который означает, что он получил такую же юридическую силу, как и бумажный.

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