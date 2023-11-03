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Військово-морські сили США вперше в історії очолила жінка

Фото: командувач ВМС США Ліза Франчетті (wikipemedia)
Автор: Максим Шушко

Сенат США остаточно затвердив адмірала Лізу Франчетті командувачкою Військово-морських операцій ВМС. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Сенат Сполучених Штатів Америки 2 листопада проголосував за затвердження адмірала Лізи Франчетті 33-м начальником військово-морських операцій ВМС. Вона також увійде до Об’єднаного комітету начальників штабів.

Стверджується, що Ліза Франчетті стала не лише першою жінкою в історії, яка обіймала посаду вищого офіцера ВМС США, але й першою, яка служила в Об’єднаному комітеті начальників штабів.

Що відомо про нового командувача ВМС США

Очільниці ВМС 59 років, на службу до військово-морський сил вона потрапила у 1985 році. З 2018 по 2020 рік Франчетті була командиркою Шостого флоту США, після цього займала посаду другої заступниці начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій, а з 2020 по 2022 рік була директоркою зі стратегії, планів і політики Об’єднаного штабу.

У квітні 2022 року її було номіновано на підвищення в адмірали та призначення віце-начальником військово-морських операцій. Сенат підтвердив її підвищення і вже 2 вересня вона отримала цю посаду посаду. Тоді Франчетті стала другою жінкою, яку підвищили до чотиризіркового адмірала в ВМС США.

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ВМС США