Военно-морские силы США впервые в истории возглавила женщина

Сенат Соединенных Штатов Америки 2 ноября проголосовал за утверждение адмирала Лизы Франчетти 33-м начальником военно-морских операций ВМС. Она также войдет в Объединенный комитет начальников штабов.

Утверждается, что Лиза Франчетти стала не только первой женщиной в истории, занимавшей должность высшего офицера ВМС США, но и первой, служившей в Объединенном комитете начальников штабов.

Что известно о новом командующем ВМС США

Главе ВМС 59 лет, на службу к военно-морским силам она попала в 1985 году. С 2018 по 2020 год Франчетти была командиркой Шестого флота США, после этого занимала должность второй заместительницы начальника военно-морских операций по развитию боевых действий, а с 2020 по 2022 год была директором по стратегии, планам и политике Объединенного штаба.

В апреле 2022 года она была номинирована на повышение в адмиралы и назначение вице-начальником военно-морских операций. Сенат подтвердил ее повышение и уже 2 сентября она получила этот пост. Тогда Франчетти стала второй женщиной, которую повысили до четырехзвездочного адмирала в ВМС США.