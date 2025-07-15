Військовий зник або в полоні? У Міноборони пояснили, хто і як може отримати виплати

Міністерство оборони України надало роз’яснення щодо порядку призначення грошового забезпечення у випадках, коли військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міноборони.
Виплати не призначаються автоматично - їх можуть отримати лише ті особи, яких військовий заздалегідь вказав у особистому розпорядженні. Якщо такого документа немає, кошти можуть виплачуватися:
особам першої черги - дружині або чоловіку, неповнолітнім дітям, дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку), батькам, які не позбавлені батьківських прав;
особам другої черги, якщо вони є підопічними військовослужбовця - повнолітнім дітям, рідним братам або сестрам (за відсутності розпорядження та осіб першої черги).
Виплати не проводяться, якщо військовий добровільно здався в полон, дезертирував або самовільно залишив частину.
Також грошове забезпечення не призначається громадянам РФ і Білорусі, особам, які постійно проживають у цих країнах, а також засудженим за державну зраду, колабораціонізм чи пособництво агресору.
Особисте розпорядження - це документ, в якому військовий визначає, кому і в яких частках має виплачуватись грошове забезпечення. Розпорядження можна в будь-який момент змінити або скасувати, зробивши відповідну позначку в новому документі.
Для його оформлення потрібно:
У разі завірення командиром - документ долучають до справи протягом 1 дня, у разі нотаріального засвідчення - у 30-денний термін.
Після того, як командир частини видав наказ про захоплення у полон або зникнення військовослужбовця, документи на виплату можна подати до будь-якого територіального центру комплектування - незалежно від місця реєстрації.
Необхідно подати:
ТЦК перевіряє документи, формує електронний файл і надсилає його до військової частини через систему СЕДО. Розгляд заяви триває до 15 днів.
У разі позитивного рішення кошти надходять щомісяця на банківський рахунок, вказаний у заяві (у поточному місяці - за попередній).
Розмір виплат включає грошове забезпечення, щорічні соціальні виплати, виплати на оздоровлення тощо. З них утримуються аліменти та обов’язкові відрахування, передбачені законом.
Хто отримує:
Право на отримання коштів настає з дати, вказаної в наказі командира про полон або зникнення безвісти. Виплати припиняються у день повернення з полону, виявлення факту добровільної здачі, смерті або з’ясування обставин.
У разі звільнення військовослужбовця з полону, йому виплачують усю депоновану суму. У разі смерті - гроші включають до складу спадщини.
Читайте також про те, що військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Сума виплати залежить від групи інвалідності: I - 1 211 200 гривень, II - 908 400 гривень, III - 757 000 гривень.
Раніше ми писали про те, що Кабмін змінив порядок надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових. Тепер днем виникнення права на виплату вважається дата актового запису про смерть, а не дата смерті у свідоцтві.
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