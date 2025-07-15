Військовий зник або в полоні? У Міноборони пояснили, хто і як може отримати виплати

Хто може отримати виплати

Виплати не призначаються автоматично - їх можуть отримати лише ті особи, яких військовий заздалегідь вказав у особистому розпорядженні. Якщо такого документа немає, кошти можуть виплачуватися:

особам першої черги - дружині або чоловіку, неповнолітнім дітям, дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку), батькам, які не позбавлені батьківських прав;

особам другої черги, якщо вони є підопічними військовослужбовця - повнолітнім дітям, рідним братам або сестрам (за відсутності розпорядження та осіб першої черги).

Виплати не проводяться, якщо військовий добровільно здався в полон, дезертирував або самовільно залишив частину.

Також грошове забезпечення не призначається громадянам РФ і Білорусі, особам, які постійно проживають у цих країнах, а також засудженим за державну зраду, колабораціонізм чи пособництво агресору.

Як скласти особисте розпорядження

Особисте розпорядження - це документ, в якому військовий визначає, кому і в яких частках має виплачуватись грошове забезпечення. Розпорядження можна в будь-який момент змінити або скасувати, зробивши відповідну позначку в новому документі.

Для його оформлення потрібно:

написати заяву у довільній письмовій формі;

завірити підпис у командира частини або нотаріуса;

передати документ до військової частини.

У разі завірення командиром - документ долучають до справи протягом 1 дня, у разі нотаріального засвідчення - у 30-денний термін.

Як подати документи

Після того, як командир частини видав наказ про захоплення у полон або зникнення військовослужбовця, документи на виплату можна подати до будь-якого територіального центру комплектування - незалежно від місця реєстрації.

Необхідно подати:

заяву з реквізитами банку та IBAN-рахунком;

копії паспорта, ідентифікаційного коду;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

додаткові документи - якщо йдеться про опікунів, осіб з інвалідністю, усиновлювачів тощо.

ТЦК перевіряє документи, формує електронний файл і надсилає його до військової частини через систему СЕДО. Розгляд заяви триває до 15 днів.

Як і коли здійснюються виплати

У разі позитивного рішення кошти надходять щомісяця на банківський рахунок, вказаний у заяві (у поточному місяці - за попередній).

Розмір виплат включає грошове забезпечення, щорічні соціальні виплати, виплати на оздоровлення тощо. З них утримуються аліменти та обов’язкові відрахування, передбачені законом.

Хто отримує:

особа, визначена в особистому розпорядженні - у зазначеній частці;

за його відсутності: особи першої черги - 50% від суми, решта зберігається за військовим; особи другої черги - 20%, решта депонується.

Право на отримання коштів настає з дати, вказаної в наказі командира про полон або зникнення безвісти. Виплати припиняються у день повернення з полону, виявлення факту добровільної здачі, смерті або з’ясування обставин.

У разі звільнення військовослужбовця з полону, йому виплачують усю депоновану суму. У разі смерті - гроші включають до складу спадщини.