Військовий торгував фіктивними "інвалідностями": ДБР затримало організатора схеми

Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який намагався організувати "бізнес" з продажу фейкових медичних документів для ухилення чоловіків від служби з можливістю виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, підозрюваний "протестував" схему на собі: через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями".

Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег, запевнивши, що "все вже домовлено з лікарями".

Під час передачі грошей військовослужбовця затримали. Під час обшуку у його автомобілі вилучено телефони, документи та інші докази протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.