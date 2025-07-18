Військовий торгував фіктивними "інвалідностями": ДБР затримало організатора схеми
Працівники ДБР викрили військовослужбовця, який намагався організувати "бізнес" з продажу фейкових медичних документів для ухилення чоловіків від служби з можливістю виїзду за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За даними слідства, підозрюваний "протестував" схему на собі: через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями".
Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег, запевнивши, що "все вже домовлено з лікарями".
Під час передачі грошей військовослужбовця затримали. Під час обшуку у його автомобілі вилучено телефони, документи та інші докази протиправної діяльності.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Боротьба зі "схемами" ухиляння від мобілізації
Правоохоронці у різних регіонах Україні регулярно виявляють "схеми", організатори яких намагаються продавати звільнення від мобілізації.
Так, нещодавно стало відомо про нелегальні механізми уникнення мобілізації одразу в шести областях – зловмисники брали хабарі до 25 тисяч доларів з особи за "вирішення питання".
Також на початку року в Україні проводилась масштабна операція з викриття незаконного перетину кордону. У 22 регіонах ліквідували майже 50 організованих каналів втечі військовозобов’язаних, провівши понад 600 обшуків одночасно.
Нагадаємо, під час воєнного стану спроби нелегального виїзду за кордон караються відповідно до Кримінального кодексу України.
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