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Военный торговал фиктивными "инвалидностями": ГБР задержало организатора схемы

Пятница 18 июля 2025 13:49
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Военный торговал фиктивными "инвалидностями": ГБР задержало организатора схемы Фото: военный торговал фиктивными инвалидностями, его задержали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Работники ГБР разоблачили военнослужащего, который пытался организовать "бизнес" по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, подозреваемый "протестировал" схему на себе: через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями".

В дальнейшем такие справки злоумышленник планировал продавать военнообязанным. В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами".

Во время передачи денег военнослужащего задержали. Во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Борьба со "схемами" уклонения от мобилизации

Правоохранители в разных регионах Украины регулярно выявляют "схемы", организаторы которых пытаются продавать освобождение от мобилизации.

Так, недавно стало известно о нелегальных механизмах избежания мобилизации сразу в шести областях - злоумышленники брали взятки до 25 тысяч долларов с человека за "решение вопроса".

Также в начале года в Украине проводилась масштабная операция по разоблачению незаконного пересечения границы. В 22 регионах ликвидировали почти 50 организованных каналов побега военнообязанных, проведя более 600 обысков одновременно.

Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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