Військовий США продавав іноземцю секретну інформацію про HIMARS та гіперзвукове обладнання
Сержант армії США і аналітик розвідки Корбейн Шульц визнав себе винним у продажу секретної інформації іноземцю. Вона, зокрема, стосувалася реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Підозрюваний, якого затримали ще у березні цього року, визнав себе винним учора, 13 серпня, у федеральному суді у Нешвіллі. Раніше він відмовлявся визнавати свою провину.
За даними сторони обвинувачення, всього Шульц за передану секретну інформацію отримав 42 тисячі доларів. "Покупцем" був іноземець з Гонконгу.
За інформацією слідства, фігурант справи вступив у змову з іноземцем у червні 2022 року. Серед інформації, яку передав Шульц, були дані про ракети, ракетні та артилерійські системи, у тому числі HIMARS; гіперзвукове обладнання; тактику боротьби з безпілотниками; американські військові супутники; дослідження щодо військових навчань та операцій у великих країнах, таких як Китай.
При цьому з самого початку Шульца просили передати документи з докладним описом уроків, які можна отримати з війни Росії з Україною, і того, як ці уроки можуть бути використані США для допомоги Тайваню у разі нападу. За це він отримав 200 доларів, після чого сторони домовилися про "довгострокову співпрацю".
Що передувало
Нагадаємо, торік у США також затримали колишнього агента Федерального бюро розслідувань. Правоохоронці з'ясували, що він працював на російського олігарха Олега Дерипаску.
Колишній агент ФБР допомагав олігарху проводити розслідування проти російського бізнесмена Володимира Потаніна.
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