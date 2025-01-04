Військовий США, який влаштував вибух Cybertruck, залишив записку про "тривожний дзвінок"

Військовослужбовець США, який 1 січня підірвав автомобіль Tesla Cybertruck біля входу в готель Trump International у Лас-Вегасі, та перед детонацією скоїв самогубство, залишивши записку. У ній 37-річний Метью Лівельсбергер розповів, що вибух не був терористичним актом, а "тривожним дзвінком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Відомо, що американський солдат-водій Cybertruck безпосередньо перед детонацією баків з бензином та піротехніки, розміщених в кузові автівки, вистрелив собі у голову. Внаслідок вогнепального поранення "зелений берет" із Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) загинув у машині.

Серед обгорілих речей, знайдених усередині автомобіля, були пістолет біля ніг Лівелсбергера, інша вогнепальна зброя, феєрверки, паспорт, військовий квиток, кредитні картки, iPhone і смарт-годинник. Зброя була придбана легально.

Метью Лівельсбергер (фото: x.com/LVMPD)

Які записи залишив військовий-водій

Чоловік у своєму мобільному телефоні залишив текстове повідомлення, в якому писав, що йому потрібно "очистити" свій розум "від братів, яких я втратив, і звільнити себе від тягаря життя, які я забрав".

Уточнюється, що Лівелсбергер служив в американській армії з 2006 року, і двічі відправлявся в Афганістан.

"Це не був теракт, це був тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовища та насильство. Який кращий спосіб донести свою точку зору, ніж трюк із феєрверками та вибухівкою?" - цитує записи Лівелсбергера місцева влада.

У результаті вибуху Cybertruck семеро людей отримали легкі поранення, але сама будівля готелю Trump International практично не зазнала руйнувань чи суттєвих пошкоджень.

Місце вибуху Tesla Cybertruck біля готелю Трампа (фото: Департамент поліції Лас-Вегаса)

За даними американських правоохоронців, Лівелсбергер діяв один і не мав спільників.

Підтримка Трампа і Маска, висловлювання про війну в Україні, в якій він служив

У листах чоловіка було охоплено низка тем, серед яких були політичні образи, суспільні, внутрішні та міжнародні проблеми, включаючи війну РФ проти України. В одному з листів Лівелсбергер писав про те, що Штати "смертельно хворі і йдуть до краху".

За словами представників правоохоронних органів, Лівелсбергер не мав наміру нашкодити новообраному президенту Дональду Трампу. В одній із заміток, які він залишив, він сказав, що країні необхідно "згуртуватися" навколо цього політика, а також - навколо генерального директора Tesla мільярдера Ілона Маска.

За словами помічника шерифа Дорі Корена, інженери Tesla тим часом допомогли дослідникам отримати дані з Cybertruck, у тому числі шлях Лівелсбергера між зарядними станціями від Колорадо через Нью-Мексико й Арізону до Лас-Вегаса.

Як пише AP, в останні роки Лівелсбергер зізнавався своїй колишній дівчині, яка служила армійською медсестрою, що він зіткнувся зі значним болем і виснаженням. Вона пояснювала це черепно-мозковою травмою.

"Останній рік моє особисте життя було справжнім пеклом", - сказав він у текстових повідомленнях своїй екс-дівчині Арріт у перші дні їхнього знайомства, якими жінка поділилася з редакцією Associated Press.

Також західні ЗМІ пишуть, що за даними армії США, Лівелсбергер окрім військової служби в ЗС США та двох місій в Афганістані також служив в Україні, Таджикистані, Грузії та Конго.

На одній з фото Лівелсбергер у футболці з написом українською мовою (фото: telegraph.co.uk)

AP додає, що чоловік нещодавно повернувся із закордонного відрядження в Німеччині, та вказувався у відпустці у момент своєї загибелі.

Вибух Tesla Cybertruck біля готелю Трампа

Раніше повідомлялося, що 1 січня у Лас-Вегасі стався вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля входу в готель Trump Internationa (ще називають Trump Las Vegas) у Лас-Вегасі. Пізніше з'явилася інформація про жертву та постраждалих через інцидент.

Американська поліція, а також Ілон Маск, заявляли, що не виключають версію з терактом.