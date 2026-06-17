Військовий ШІ опинився у гаджетах Meta: слід веде до Пентагону

Військовий софт у цивільних гаджетах

Як зазначають медійники, компанія Rank One Computing, яка нещодавно вийшла на біржу Nasdaq, отримує близько 80% своїх доходів від урядових контрактів США.

Її технології використовуються Службою маршалів США для ідентифікації в'язнів без зняття відбитків пальців, а також Військово-морською службою кримінальних розслідувань (NCIS).

Ба більше, за контрактом із Командуванням спеціальних операцій США компанія створила систему далекобійного розпізнавання, здатну ідентифікувати обличчя людини на відстані до одного кілометра.

Ліцензія, яку придбала Meta, дозволяла використовувати військові алгоритми разом із системою фіксування "життєвості" (liveness detection), яка перевіряє, чи бачить камера реальну людину, чи просто фотографію або маску.

База даних була розрахована на підтримку до 10 мільйонів цифрових шаблонів облич.

Таємна система NameTag

Аналіз коду додатка Meta AI (компаньйона для розумних окулярів Ray-Ban), проведений журналістами, показав, що елементи інтеграції софту Rank One тривалий час перебували у релізах програми, завантаженої на понад 50 мільйонів смартфонів звичайних користувачів. Програмні модулі перебували у сплячому режимі та чекали на активацію.

Внутрішня система розпізнавання облич у Meta мала кодову назву NameTag. Проте широка публіка так і не встигла нею скористатися. Meta повністю вилучила весь шпигунський код із додатка 5 червня 2026 року.

Представники технокорпорації відмовилися відповідати на запитання журналістів щодо деталей співпраці з Rank One, тривалості контракту та причин ліцензування військового софту. Керівництво Rank One також утрималося від коментарів.

Читайте більше: Окуляри Meta отримали функцію розпізнавання людей: що відомо про NameTag

Стираня меж між стеженням та побутовими гаджетами

Експерти з конфіденційності б'ють на сполох, адже кейс демонструє, наскільки тонкою стала межа між інструментами тотального стеження та гаджетами, які продаються у кожному магазині електроніки.

Ба більше, керівництво Rank One складається з колишніх високопосадовців американських спецслужб. Наприклад, гендиректор компанії Скотт Свон раніше очолював біометричний підрозділ ФБР, а до ради директорів входять колишній заступник директора ЦРУ з науки та екс-керівник науково-технічного департаменту ФБР.

Додатковим фактором ризику є те, що алгоритми Rank One продемонстрували неоднакову точність під час тестів Національного інституту стандартів і технологій США (NIST).

Система видавала хибні результати залежно від статі та країни походження людини: найкраще вона розпізнавала людей, народжених у Східній Європі, тоді як під час ідентифікації жінок відсоток помилок стрімко зростав.

Аналітики попереджають: якщо розробники споживчої електроніки продовжать безконтрольно інтегрувати потужні військові ШІ-технології у повсякденні аксесуари, це може призвести до непередбачуваних і небезпечних наслідків для приватності суспільства.