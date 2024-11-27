Військовий розповів, чи прогнозуються бої за Покровськ та як ЗСУ готуються до оборони

"На превеликий жаль, воно все до того йде (до боїв за Покровськ - ред.). Я дуже сподіваюся, що те що я бачу власними очима, і сподіваюсь, що є речі яких я не бачу, що вони дозволять втримувати й Покровськ, і інші населені пункти якомога довше", - сказав Ієвлєв.

За його словами, українські захисники та командування провели серйозну роботу над помилками в обороні.

"Те що бачу навколо Мирнограда та Покровська, підготовка оборони в рази якісніша, ніж це було раніше", - зазначив військовий.

Він розповів, що побудову фортифікацій більш на себе прийняла президентська вертикаль влади. Цим займаються військові адміністрації.

"Те що було ще рік тому і те що зараз це абсолютно різні по якості роботи. Тут не треба в комплекс один поєднувати піхотні стачі чи нестачі та побудову фортифікацій. На превеликий жаль всі знають що піхоти не забагато, навіть є певний дефіцит", - додав Ієвлєв.

За його словами, чим якісніше і більше цих оборонних споруд, тим простіше в умовах дефіциту піхоти буде стримувати ворога.

"Чи то вручну виритому бліндажі в посадці тримати ворога, чи то в підготовлених рубежах, де повно і бетону і лісу і глибоко закопані й на вірних рубежах вже відносно досвіду. Тому відверто скажу, що в цьому плані маю позитивні очікування що все ж таки вдасться втримувати ворога на підступах до Покровська, Мирнограда і всіх інших міст і кожного квадратного метра України", - зазначив військовий.