Военный рассказал, прогнозируются ли бои за Покровск и как ВСУ готовятся к обороне
Бои за Покровск Донецкой области скоро могут начаться. Однако сейчас подготовка украинских военных гораздо качественнее, чем была раньше.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.
"К большому сожалению, оно все к тому идет (к боям за Покровск - ред.). Я очень надеюсь, что то, что я вижу собственными глазами, и надеюсь, что есть вещи которых я не вижу, что они позволят удерживать и Покровск, и другие населенные пункты как можно дольше", - сказал Иевлев.
По его словам, украинские защитники и командование провели серьезную работу по ошибкам в обороне.
"То, что вижу вокруг Мирнограда и Покровска, подготовка обороны в разы качественнее, чем это было раньше", - отметил военный.
Он рассказал, что строительство фортификаций больше на себя приняла президентская вертикаль власти. Этим занимаются военные администрации.
"То, что было еще год назад и то, что сейчас это совершенно разные по качеству работы. Здесь не надо в комплекс один совмещать пехотные стачи или недостачи и построение фортификаций. К большому сожалению все знают что пехоты не много, даже есть определенный дефицит", - добавил Иевлев.
По его словам, чем качественнее и больше этих оборонительных сооружений, тем проще в условиях дефицита пехоты будет сдерживать врага.
"То ли вручную вырытом блиндаже в посадке держать врага, то ли в подготовленных рубежах, где полно и бетона и леса и глубоко зарыты и на верных рубежах уже относительно опыта. Поэтому откровенно скажу, что в этом плане имею положительные ожидания что все же удастся удерживать врага на подступах к Покровску, Мирнограду и всем остальным городам и каждого квадратного метра Украины", - отметил военный.
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, Покровское направление остается одним из самых трудных участков фронта. В частности, ранее было известно, что российские войска находятся в 11 км от Покровска, что заставляет местные власти призывать к эвакуации.
По данным главнокомандующего Александра Сырского, россияне имеют преимущество в живой силе и технике, ежедневно происходит более 50 боевых столкновений, и враг теряет до 300 солдат ежедневно
К тому же военные эксперты отмечают, что битва за Покровск может начаться в самое ближайшее время.
Также ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.
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