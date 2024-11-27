Военный рассказал, прогнозируются ли бои за Покровск и как ВСУ готовятся к обороне

Бои за Покровск Донецкой области скоро могут начаться. Однако сейчас подготовка украинских военных гораздо качественнее, чем была раньше.

"К большому сожалению, оно все к тому идет (к боям за Покровск - ред.). Я очень надеюсь, что то, что я вижу собственными глазами, и надеюсь, что есть вещи которых я не вижу, что они позволят удерживать и Покровск, и другие населенные пункты как можно дольше", - сказал Иевлев.

По его словам, украинские защитники и командование провели серьезную работу по ошибкам в обороне.

"То, что вижу вокруг Мирнограда и Покровска, подготовка обороны в разы качественнее, чем это было раньше", - отметил военный.

Он рассказал, что строительство фортификаций больше на себя приняла президентская вертикаль власти. Этим занимаются военные администрации.

"То, что было еще год назад и то, что сейчас это совершенно разные по качеству работы. Здесь не надо в комплекс один совмещать пехотные стачи или недостачи и построение фортификаций. К большому сожалению все знают что пехоты не много, даже есть определенный дефицит", - добавил Иевлев.

По его словам, чем качественнее и больше этих оборонительных сооружений, тем проще в условиях дефицита пехоты будет сдерживать врага.

"То ли вручную вырытом блиндаже в посадке держать врага, то ли в подготовленных рубежах, где полно и бетона и леса и глубоко зарыты и на верных рубежах уже относительно опыта. Поэтому откровенно скажу, что в этом плане имею положительные ожидания что все же удастся удерживать врага на подступах к Покровску, Мирнограду и всем остальным городам и каждого квадратного метра Украины", - отметил военный.