Військовий РФ катував цивільних у Чернігівській області. Його засудили на 10 років

Російський окупант знущався із цивільних жителів Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили на 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився із місцевими мешканцями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України. Не отримавши необхідних відомостей, військовий РФ утримував одну з місцевих жінок зі зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж трьох діб у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Суд визнав військового РФ винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив йому 10 років позбавлення волі.