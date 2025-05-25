Військовий призов у Німеччині можуть відновити: Пісторіус назвав головну умову

Німеччина може вже з 2026 року повернути обов’язкову службу в армії. Причина - брак добровольців та потреба зміцнення оборони.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung міністр оборони Борис Пісторіус розповів, що Німеччина може розглянути можливість відновлення військового обов'язку вже з наступного року, якщо не залучить достатньо добровольців до своїх збройних сил.
"Наша модель спочатку базується на добровільній участі... Якщо настане час, коли у нас буде більше можливостей, ніж добровільних реєстрацій, тоді ми можемо вирішити зробити це обов’язковим", – сказав Пісторіус.
Він повідомив, що новий законопроект у такому обсязі може набути чинності вже з 1 січня 2026 року.
Командувач Служби внутрішньої безпеки Німеччини Андреас Хенне також підтримав кампанії з набору нових членів.
"Ми обрали правильний шлях, але тепер нам потрібно пришвидшити темпи... Щодо обладнання, розширення інфраструктури та, перш за все, персоналу", - пояснив Хенне.
Нагадаємо, що раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявляв, що Німеччина має збільшити кількість солдатів до 460 тисяч.
За його словами, таку кількість солдатів можна забезпечити за допомогою або добровільної, або обов'язкової військової служби.
Зауважимо, що Німеччина припинила обов'язкову військову службу ще у 2011 році.
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