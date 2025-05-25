Військовий призов у Німеччині можуть відновити: Пісторіус назвав головну умову

В інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung міністр оборони Борис Пісторіус розповів, що Німеччина може розглянути можливість відновлення військового обов'язку вже з наступного року, якщо не залучить достатньо добровольців до своїх збройних сил.

"Наша модель спочатку базується на добровільній участі... Якщо настане час, коли у нас буде більше можливостей, ніж добровільних реєстрацій, тоді ми можемо вирішити зробити це обов’язковим", – сказав Пісторіус.

Він повідомив, що новий законопроект у такому обсязі може набути чинності вже з 1 січня 2026 року.

Командувач Служби внутрішньої безпеки Німеччини Андреас Хенне також підтримав кампанії з набору нових членів.

"Ми обрали правильний шлях, але тепер нам потрібно пришвидшити темпи... Щодо обладнання, розширення інфраструктури та, перш за все, персоналу", - пояснив Хенне.