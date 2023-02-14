Військовий персонал Ірану бере участь безпосередньо в атаках РФ на цивільні об'єкти України, - ISW

Співробітники КВІР, ймовірно, підтримують використання Росією безпілотників, виступаючи як оператори та інструктори.

Аналітики нагадали, що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи човни та іранські державні літаки.

За даними The Guardian, ці постачання включають 12 безпілотників "Шахед"-121 і 129, які мають можливості завдання ударів по землі і призначені для доставлення корисного навантаження до мети і повернення на базу, на відміну від "Шахеда"-131 і 136.

За даними експертів, пов'язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до Росії, припускаючи, що Тегеран постійно надає Москві різні матеріали.

"Ці дані дозволяють припустити, що Росія продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні і що частина іранського персоналу, ймовірно, знаходиться в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на громадянську інфраструктуру", - вважають аналітики.

Нагадаємо, Москва і Тегеран просуваються у реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників у Росії. На ньому планують виробляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Крім того, неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, призвела до того, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.

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