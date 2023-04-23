Спроба військового переворота в Судані: іноземців евакуюють з країни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оскільки аеропорт закритий, а небо небезпечне, тисячі іноземців, включаючи співробітників посольств, гуманітарних працівників і студентів у Хартумі та інших країнах третьої за величиною країни Африки, також не могли вибратися з країни.

Організація Об’єднаних Націй та іноземні держави закликали конкуруючих військових діячів Судану дотримуватися оголошених умов припинення вогню, які здебільшого ігнорувалися, і відкрити безпечний прохід як для цивільних осіб, які втікають, так і для постачання вкрай необхідної допомоги.

Деякі іноземні громадяни почали евакуюватися з порту Червоного моря. Очікується, що західні країни надішлють літаки за своїми громадянами з Джібуті, хоча суданська армія заявила, що аеропорти в Хартумі та найбільшому місті Дарфуру Ньяла є закритими, і невідомо, коли це стане можливим.