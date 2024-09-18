Військовий пакет й не тільки. Подоляк назвав головні положення плану перемоги України

За словами Подоляка, серед загальних положень плану перемоги України:

військовий пакет , який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;

, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння; патетичний примус Росії , який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;

, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших; економічний стимул , щоб змусити Росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;

, щоб змусити Росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста; дипломатичний тиск на Росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що Росія руйнує міжнародне право в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.

"Це не те що пропозиція з боку України. Це якраз таки абсолютно чітке розуміння що таке сучасна війна, за що воює Росія і які потрібні інструменти, в якій кількості і скільки це вартує для того, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати. І це не питання пропозицій. Це питання абсолютної логіки процесу", - додав Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, або ж сьогодні партнери обирають підтримку України та завершують війну справедливо, або ж людство повертається до права сили.

Водночас партнерам необхідно припинити говорити про "червоні лінії", Третю світову й інші речі, які Росія регулярно використовує у своїй пропаганді.

"Треба перестати слухати того ж Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.)...Тобто треба позбавити себе низки міфів і прийняти для себе принципове рішення. Вартість війни сьогодні з Росією одна. Вартість війни сьогодні з Росією на різних майданчиках, в різних форматах завтра - це зовсім інші цифри. Треба вирішити для себе", - відзначив він.

План перемоги України

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що цього місяця планує презентувати план перемоги України президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену. Це, своєю чергою, дозволить зрозуміти Києву чи готові союзники до того, щоб наша країна перемогла, або ж Захід бажає лише стримувати Путіна.

Також відомо, що план представлять, як чинному президенту США, так і двом кандидатам.