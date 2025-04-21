Військовий облік або штраф? У ТЦК нагадали, що необхідно зробити 17-річним українцям

Громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Тим, хто не зробить цього у призначений термін, загрожує штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Згідно з інформацією обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), українським підліткам, яким цього року виповнюється 17 років, потрібно стати на військовий облік призовників у період:
Стати на військовий облік призовників можна у кілька способів:
У ТЦК та СП повідомили, що на облік також мають стати громадяни до 25 років, які:
Українцям пояснили, що для вищезазначених дій, потрібні такі документи:
"Якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати особисто", - наголосили у ТЦК.
Згідно з інформацією ТЦК та СП, не стають на військовий облік ті з громадян, які:
"Якщо ви не стали на військовий облік вчасно, це можливо лише після особистого прибуття до ТЦК та СП", - розповіли українцям.
При цьому за порушення правил обліку передбачена відповідальність у вигляді штрафу:
"Не зволікайте! Ставайте на військовий облік вчасно. Детальніше - у вашому районному (міському) ТЦК та СП", - підсумували у групі комунікацій Житомирського ОТЦК та СП.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Верховна Рада схвалила низку змін до закону про військовий обов'язок і військову службу.
Вони стосуються проходження базової військової служби, особливостей взяття на військовий облік (зокрема жінок) і деяких інших важливих моментів.
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