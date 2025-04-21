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Військовий облік або штраф? У ТЦК нагадали, що необхідно зробити 17-річним українцям

Підлітки, яким цього року виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників (фото: facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Ірина Костенко

Громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Тим, хто не зробить цього у призначений термін, загрожує штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook.

До якого числа 17-річним потрібно стати на облік

Згідно з інформацією обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), українським підліткам, яким цього року виповнюється 17 років, потрібно стати на військовий облік призовників у період:

  • з 1 січня 2025 року;
  • до 31 липня 2025 року.

Як 17-річним українцям стати на військовий облік

Стати на військовий облік призовників можна у кілька способів:

  • онлайн - через застосунок "Резерв+" - уточнивши персональні дані в електронному кабінеті призовника;
  • особисто - у районному (міському) ТЦК та СП - із поданням необхідних документів фізично.

Громадяни до 25 років: кому ще потрібно стати на облік

У ТЦК та СП повідомили, що на облік також мають стати громадяни до 25 років, які:

  • змінили місце проживання (у тому числі повернулися з-за кордону);
  • отримали громадянство України;  
  • звільнилися з місць позбавлення волі;  
  • були відраховані з військових навчальних закладів;  
  • не пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП).  

Які документи потрібні, щоб стати на військовий облік

Українцям пояснили, що для вищезазначених дій, потрібні такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади; 
  • довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);
  • свідоцтво про народження;
  • ідентифікаційний код;
  • документ про освіту;
  • довідка з місця навчання/роботи (за наявності);
  • 4 фотокартки (35×45 мм).

"Якщо технічно неможливо отримати інформацію електронним шляхом, документи потрібно подати особисто", - наголосили у ТЦК.

Кому не потрібно ставати на військовий облік

Згідно з інформацією ТЦК та СП, не стають на військовий облік ті з громадян, які:

  • відбувають покарання у місцях позбавлення волі;  
  • перебувають на примусовому медичному лікуванні.

Як можуть покарати за порушення правил обліку

"Якщо ви не стали на військовий облік вчасно, це можливо лише після особистого прибуття до ТЦК та СП", - розповіли українцям.

При цьому за порушення правил обліку передбачена відповідальність у вигляді штрафу:

  • від 17 000 гривень;
  • до 25 500 гривень.

"Не зволікайте! Ставайте на військовий облік вчасно. Детальніше - у вашому районному (міському) ТЦК та СП", - підсумували у групі комунікацій Житомирського ОТЦК та СП.

Публікація Житомирського ОТЦК та СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Верховна Рада схвалила низку змін до закону про військовий обов'язок і військову службу.

Вони стосуються проходження базової військової служби, особливостей взяття на військовий облік (зокрема жінок) і деяких інших важливих моментів.

Читайте також, що потрібно знати про військовий облік за кордоном - хто має стати та як правильно це зробити.

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