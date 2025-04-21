Воинский учет или штраф? В ТЦК напомнили, что необходимо сделать 17-летним украинцам

Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Тем, кто не сделает этого в назначенный срок, грозит штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.
Согласно информации областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), украинским подросткам, которым в этом году исполняется 17 лет, нужно стать на воинский учет призывников в период:
Стать на воинский учет призывников можно несколькими способами:
В ТЦК и СП сообщили, что на учет также должны стать граждане до 25 лет, которые:
Украинцам объяснили, что для вышеупомянутых действий, нужны такие документы:
"Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично", - отметили в ТЦК.
Согласно информации ТЦК и СП, не становятся на воинский учет те из граждан, которые:
"Если вы не стали на воинский учет вовремя, это возможно только после личного прибытия в ТЦК и СП", - рассказали украинцам.
При этом за нарушение правил учета предусмотрена ответственность в виде штрафа:
"Не медлите! Становитесь на воинский учет вовремя. Подробнее - в вашем районном (городском) ТЦК и СП ", - подытожили в группе коммуникаций Житомирского ОТЦК и СП.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховная Рада приняла ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе.
Они касаются прохождения базовой военной службы, особенностей постановки на воинский учет (в частности женщин) и некоторых других важных моментов.
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