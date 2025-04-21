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Воинский учет или штраф? В ТЦК напомнили, что необходимо сделать 17-летним украинцам

Подростки, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников (фото: facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Ирина Костенко

Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Тем, кто не сделает этого в назначенный срок, грозит штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.

До какого числа 17-летним нужно стать на учет

Согласно информации областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), украинским подросткам, которым в этом году исполняется 17 лет, нужно стать на воинский учет призывников в период:

  • с 1 января 2025 года;
  • до 31 июля 2025 года.

Как 17-летним украинцам стать на воинский учет

Стать на воинский учет призывников можно несколькими способами:

  • онлайн - через приложение "Резерв+" - уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника;
  • лично - в районном (городском) ТЦК и СП - с подачей необходимых документов физически.

Граждане до 25 лет: кому еще нужно стать на учет

В ТЦК и СП сообщили, что на учет также должны стать граждане до 25 лет, которые:

  • сменили место жительства (в том числе вернулись из-за границы);
  • получили гражданство Украины;
  • освободились из мест лишения свободы;
  • были отчислены из военных учебных заведений;
  • не прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Какие документы нужны, чтобы стать на воинский учет

Украинцам объяснили, что для вышеупомянутых действий, нужны такие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписка из реестра территориальной общины;
  • справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);
  • свидетельство о рождении;
  • идентификационный код;
  • документ об образовании;
  • справка с места учебы/работы (при наличии);
  • 4 фотографии (35×45 мм).

"Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично", - отметили в ТЦК.

Кому не нужно становиться на воинский учет

Согласно информации ТЦК и СП, не становятся на воинский учет те из граждан, которые:

  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • находятся на принудительном медицинском лечении.

Как могут наказать за нарушение правил учета

"Если вы не стали на воинский учет вовремя, это возможно только после личного прибытия в ТЦК и СП", - рассказали украинцам.

При этом за нарушение правил учета предусмотрена ответственность в виде штрафа:

  • от 17 000 гривен;
  • до 25 500 гривен.

"Не медлите! Становитесь на воинский учет вовремя. Подробнее - в вашем районном (городском) ТЦК и СП ", - подытожили в группе коммуникаций Житомирского ОТЦК и СП.

Публикация Житомирского ОТЦК и СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховная Рада приняла ряд изменений в закон о воинской обязанности и военной службе.

Они касаются прохождения базовой военной службы, особенностей постановки на воинский учет (в частности женщин) и некоторых других важных моментов.

Читайте также, что нужно знать о воинском учете за границей - кто должен стать и как правильно это сделать.

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