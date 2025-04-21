Воинский учет или штраф? В ТЦК напомнили, что необходимо сделать 17-летним украинцам

До какого числа 17-летним нужно стать на учет

Согласно информации областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), украинским подросткам, которым в этом году исполняется 17 лет, нужно стать на воинский учет призывников в период:

с 1 января 2025 года;

до 31 июля 2025 года.

Как 17-летним украинцам стать на воинский учет

Стать на воинский учет призывников можно несколькими способами:

онлайн - через приложение "Резерв+" - уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника;

лично - в районном (городском) ТЦК и СП - с подачей необходимых документов физически.

Граждане до 25 лет: кому еще нужно стать на учет

В ТЦК и СП сообщили, что на учет также должны стать граждане до 25 лет, которые:

сменили место жительства (в том числе вернулись из-за границы);

получили гражданство Украины;

освободились из мест лишения свободы;

были отчислены из военных учебных заведений;

не прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Какие документы нужны, чтобы стать на воинский учет

Украинцам объяснили, что для вышеупомянутых действий, нужны такие документы:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины;

справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц);

свидетельство о рождении;

идентификационный код;

документ об образовании;

справка с места учебы/работы (при наличии);

4 фотографии (35×45 мм).

"Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично", - отметили в ТЦК.

Кому не нужно становиться на воинский учет

Согласно информации ТЦК и СП, не становятся на воинский учет те из граждан, которые:

отбывают наказание в местах лишения свободы;

находятся на принудительном медицинском лечении.

Как могут наказать за нарушение правил учета

"Если вы не стали на воинский учет вовремя, это возможно только после личного прибытия в ТЦК и СП", - рассказали украинцам.

При этом за нарушение правил учета предусмотрена ответственность в виде штрафа:

от 17 000 гривен;

до 25 500 гривен.

"Не медлите! Становитесь на воинский учет вовремя. Подробнее - в вашем районном (городском) ТЦК и СП ", - подытожили в группе коммуникаций Житомирского ОТЦК и СП.

Публикация Житомирского ОТЦК и СП (скриншот: facebook.com/zt.otck)