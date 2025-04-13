Військовий облік 17-річних: в ТЦК нагадали про важливе правило

Громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Це потрібно зробити в період до 31 липня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Житомирського ТЦК та СП.
Зазначимо, що дана процедура є звичною, але згідно зі змінами, введеними цьогоріч, термін, упродовж якого 17-річні можуть стати на військовий облік, збільшили. Раніше це можна було зробити лише до березня.
Таким чином, 17-річні юнаки можуть стати на облік у два способи:
Важливо. На облік також мають стати громадяни до 25 років, які:
Які документи потрібні:
Не стають на облік громадяни, які:
Як зазначили в ТЦК, якщо особа не стала на військовий облік вчасно, то потім зробити це можливо лише після особистого прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Громадянам нагадують, що за порушення правил обліку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн.
Зазначимо, що військовий облік 17-річних не стосується мобілізаційних заходів. При цьому підлягають мобілізації чоловіки віком від 25 до 60 років, які: є військовозобов’язаними; визнані придатними до військової служби; не мають права на відстрочку; не є заброньованими за державними органами чи підприємствами.
Крім того, українські чоловіки віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані у таких випадках: якщо є офіцерами запасу або пройшли строкову військову службу.
В інших випадках молоді чоловіки цієї вікової категорії можуть вступити на військову службу за контрактом добровільно.
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