Воинский учет 17-летних: в ТЦК напомнили о важном правиле

Отметим, что воинский учет 17-летних не касается мобилизационных мероприятий. При этом подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые: являются военнообязанными; признаны годными к военной службе; не имеют права на отсрочку; не являются забронированными за государственными органами или предприятиями.

Кроме того, украинские мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в следующих случаях: если являются офицерами запаса или прошли срочную военную службу.

В других случаях молодые мужчины этой возрастной категории могут поступить на военную службу по контракту добровольно.

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