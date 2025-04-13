Воинский учет 17-летних: в ТЦК напомнили о важном правиле

Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Это нужно сделать в период до 31 июля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Житомирского ТЦК и СП.
Отметим, что данная процедура является привычной, но согласно изменениям, введенным в этом году, срок, в течение которого 17-летние могут стать на воинский учет, увеличили. Ранее это можно было сделать только до марта.
Таким образом, 17-летние юноши могут стать на учет двумя способами:
На учет также должны стать граждане до 25 лет, которые:
Какие документы нужны:
Не становятся на учет граждане, которые:
Как отметили в ТЦК, если лицо не стало на воинский учет вовремя, то потом сделать это возможно только после личного прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Гражданам напоминают, что за нарушение правил учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.
Отметим, что воинский учет 17-летних не касается мобилизационных мероприятий. При этом подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые: являются военнообязанными; признаны годными к военной службе; не имеют права на отсрочку; не являются забронированными за государственными органами или предприятиями.
Кроме того, украинские мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в следующих случаях: если являются офицерами запаса или прошли срочную военную службу.
В других случаях молодые мужчины этой возрастной категории могут поступить на военную службу по контракту добровольно.
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