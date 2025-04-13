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Воинский учет 17-летних: в ТЦК напомнили о важном правиле

Фото: юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Это нужно сделать в период до 31 июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Житомирского ТЦК и СП.

Отметим, что данная процедура является привычной, но согласно изменениям, введенным в этом году, срок, в течение которого 17-летние могут стать на воинский учет, увеличили. Ранее это можно было сделать только до марта.

Таким образом, 17-летние юноши могут стать на учет двумя способами:

  • Онлайн - через приложение "Резерв+", уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника.
  • Лично - в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с представлением необходимых документов.

На учет также должны стать граждане до 25 лет, которые:

  • изменили место жительства (в т.ч. вернулись из-за границы);
  • получили гражданство Украины;
  • освободились из мест лишения свободы;
  • были отчислены из военных учебных заведений;
  • не прошли базовую общевойсковую подготовку.

Какие документы нужны:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Выписка из реестра территориальной общины.
  • Справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц).
  • Свидетельство о рождении.
  • Идентификационный код.
  • Документ об образовании.
  • Справка с места учебы/работы (при наличии).
  • 4 фотографии (35×45 мм).
  • Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично.

Не становятся на учет граждане, которые:

  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • находятся на принудительном медицинском лечении.

Как отметили в ТЦК, если лицо не стало на воинский учет вовремя, то потом сделать это возможно только после личного прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Гражданам напоминают, что за нарушение правил учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Мобилизация в Украине

Отметим, что воинский учет 17-летних не касается мобилизационных мероприятий. При этом подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые: являются военнообязанными; признаны годными к военной службе; не имеют права на отсрочку; не являются забронированными за государственными органами или предприятиями.

Кроме того, украинские мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в следующих случаях: если являются офицерами запаса или прошли срочную военную службу.

В других случаях молодые мужчины этой возрастной категории могут поступить на военную службу по контракту добровольно.

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