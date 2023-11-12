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Військовий літак США розбився над Середземним морем під час тренувань

Фото: літак ВПС США розбився над Середземним морем (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки під час тренувань розбився над східною частиною Середземного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Європейське Командування Збройних сил США (EUCOM) заявило, що літак проводив тренувальну операцію та "зазнав аварії і впав". Аварія сталася в ніч на п'ятницю.

Інформація про членів екіпажу, постраждалих чи загиблих не повідомляється. Модель літака також не уточнюється. За даними військових, причина аварії встановлюється.

В EUCOM зазначили, що наразі не виявлено ознак того, що літак було збито і що "немає ознак" ворожої діяльності.

Авіакатастрофи у ВПС США

Наприкінці серпня військовий гелікоптер Сполучених Штатів розбився під час спільних навчань разом з Австралією та Філіппінами. На його борту знаходилось 23 військовослужбовця.

Того ж місяця біля авіабази Мірамар в Каліфорнії розбився американський винищувач-бомбардувальник F-18 Hornet. 

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