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Военный самолет США разбился над Средиземным морем во время тренировок

Фото: самолет ВВС США разбился над Средиземным морем (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Самолет военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки во время тренировок разбился над восточной частью Средиземного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Европейское Командование Вооруженных сил США (EUCOM) заявило, что самолет проводил тренировочную операцию и "потерпел крушение и упал". Авария произошла в ночь на пятницу.

Информация о членах экипажа, пострадавших или погибших не сообщается. Модель самолета тоже не уточняется. По данным военных, причина аварии устанавливается.

В EUCOM отметили, что пока не выявлены признаки того, что самолет был сбит и что "нет признаков" враждебной деятельности.

Авиакатастрофы в ВВС США

В конце августа военный вертолет Соединенных Штатов разбился во время совместных учений вместе с Австралией и Филиппинами. На его борту находились 23 военнослужащих.

В тот же месяц у авиабазы Мирамар в Калифорнии разбился американский истребитель-бомбардировщик F-18 Hornet.

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