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Військовий корабель Таїланду затонув під час шторму: є втрати

Фото: Військовий корабель Таїланду затонув під час шторму (military-wiki com)
Автор: РБК-Україна

Ввечері 18 грудня,під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду "Sukhothai".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Bangkok Post.

"HTMS Sukhothai затонув біля Прачуап-Кхірі-Хана близько 23:30 у неділю", - повідомив речник ВМС адмірал Поккронг Монтхатпалін.

Корвет здійснював патрулювання приблизно в 20 морських милях від берега району Банг Сапхан провінції Прачуапкхірі Хан. Під час шторму його вдарили високі хвилі, він нахилився приблизно на 60 градусів до правого борту, і морська вода вилилася в корабель.

У повідомленні ВМС і заяві уряду Таїланду опублікованому о 7 ранку в понеділок, 19 грудня, зазначено, що кількість врятованих офіцерів становить 75 зі 106, які перебували на борту, 31 військовий станом на полудень все ще вважається зниклим безвісти.

Однак у пізнішій заяві органів Таїланду о 12:40, повідомляється, що 10 членів екіпажу зниклого корабля були знайдені та врятовані з моря патрульним катером "Pattaravarin 88", проте один військовий загинув.

"Sukhothai" експлуатувався майже 36 років. Він був обладнаний для протиповітряної оборони, морського бою та протичовнових операцій.

За словами ВМС Таїланду, під час шторму затонуло не одне судно. Подробиці стосовно іншого судна невідомі. За даними "The Bangkok Post", це був вантажний "Anuphum".

Нагадаємо, у Таїланді в результаті дорожньо-транспортної пригоди з автобусом загинули 18 осіб.

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