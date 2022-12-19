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Военный корабль Таиланда затонул во время шторма: есть потери

Фото: Военный корабль Таиланда затонул во время шторма (military-wiki com)
Автор: РБК-Украина

Вечером 18 декабря во время шторма в Сиамском заливе затонул корвет Королевских военно-морских сил Таиланда "Sukhothai".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Bangkok Post .

"HTMS Sukhothai затонул возле Прачуап-Кхири-Хана около 23:30 в воскресенье", - сообщил спикер ВМС адмирал Поккронг Монтхатпалин.

Корвет осуществлял патрулирование примерно в 20 морских милях от берега района Банг Сапхан провинции Прачуапкхири Хан. Во время шторма его ударили высокие волны, он наклонился примерно на 60 градусов к правому борту и морская вода вылилась в корабль.

В сообщении ВМС и заявлении правительства Таиланда опубликованном в 7 утра в понедельник, 19 декабря, указано, что количество спасенных офицеров составляет 75 из 106 находившихся на борту, 31 военный по состоянию на полдень все еще считается пропавшим без вести.

Однако в позднейшем заявлении органов Таиланда в 12:40 сообщается, что 10 членов экипажа пропавшего корабля были найдены и спасены с моря патрульным катером "Pattaravarin 88", однако один военный погиб.

"Sukhothai" эксплуатировался почти 36 лет. Он был оборудован для противовоздушной обороны, морского боя и противолодочных операций.

По словам ВМС Таиланда, во время шторма затонуло не одно судно. Подробности относительно другого судна неизвестны. По данным The Bangkok Post, это был грузовой "Anuphum".

Напомним, в Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли 18 человек.

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