Військовий експерт назвав ключові цілі для ворога в Харківській області

"По суті Балаклія та Ізюм, вони, так би мовити, стоять на шляху, якщо беремо сторону півночі, то це на Чугуїв-Харків, а якщо беремо на південний захід - це Краматорськ-Слов'янськ", - пояснив Тимочко.

Він зазначив, що ці міста мають важливе стратегічне значення для подальшого просування російських військ.

Тимочко зауважив, що контроль над цими територіями дозволив би ворогу розвивати наступ відразу з двох напрямків. За його словами, росіяни планували військову кампанію в Харківській області з метою відновлення контролю над втраченими позиціями.

Розрахунок ворога, за словами голови Ради резервістів, полягав у тому, щоб спробувати обійти оборону та поновити наступ на Донецьку область. Тимочко наголосив, що росіяни зрозуміли, що не можуть взяти Часів Яр у лобовій атаці, тому можуть вдатися до обхідних маневрів.

"Розрахунок у них і був в такому плані, бо вони побачили, що в лоб Часів Яр вони не можуть взяти. Бойові дії й зараз, а це на шляху, по суті, до Краматорська-Слов'янська. То вони попробували обхідним маневром. Або, вірніше, те, що попробували, можуть спробувати", - зауважив він.

Він також підкреслив, що обговорення таких дій ворога зараз вказує на те, що цей сценарій знову розглядається.