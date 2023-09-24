Військовий декілька днів не виходить на зв'язок: куди звертатися рідним

Постійний зв’язок з військовослужбовцем, який перебуває на фронті, заспокоює його близьких та рідних. Але виникають ситуації, коли через об’єктивні причини зв’язок із бійцем втрачається. Українцям розповіли, куди звертатися у такому випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Якщо зв’язок з військовим перервався без попередження та відсутній довше ніж зазвичай, його рідні мають зробити наступне:
Щоб зменшити ризик втрати контакту, військовим та їхнім родинам радять попередньо домовитися щодо правил зв’язку, зокрема:
У разі виникнення додаткових питань рідні можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером: 0 800 500 442.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робити у разі зникнення рідних.
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