Військовий декілька днів не виходить на зв'язок: куди звертатися рідним

Постійний зв’язок з військовослужбовцем, який перебуває на фронті, заспокоює його близьких та рідних. Але виникають ситуації, коли через об’єктивні причини зв’язок із бійцем втрачається. Українцям розповіли, куди звертатися у такому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Якщо зв’язок з військовим перервався без попередження та відсутній довше ніж зазвичай, його рідні мають зробити наступне:

Немає зв’язку понад 3 дні - звернутися до його безпосереднього командира.

Відсутній зв’язок із безпосереднім командиром - звернутися до командира частини чи до його заступника з морально-психологічного забезпечення.

Втрачено контакт з військовослужбовцем більш ніж 10 днів, а зв’язку з командиром немає - звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем призову захисника.

Щоб зменшити ризик втрати контакту, військовим та їхнім родинам радять попередньо домовитися щодо правил зв’язку, зокрема:

визначити періодичність, з якою відбуватиметься контакт;

домовитись, хто телефонує першим та у який час;

обговорити, за яких обставин рідним захисника слід звертатися до його командирів чи бойових побратимів.

У разі виникнення додаткових питань рідні можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером: 0 800 500 442.