Военный несколько дней не выходит на связь: куда обращаться родным

Постоянная связь с находящимся на фронте военнослужащим успокаивает его близких и родных. Но возникают ситуации, когда по объективным причинам связь с бойцом теряется. Украинцам рассказали, куда обращаться в таком случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Если связь с военным прервалась без предупреждения и отсутствует дольше обычного, его родные должны сделать следующее:
Чтобы уменьшить риск потери контакта, военным и их семьям советуют предварительно договориться о правилах связи, в частности:
В случае возникновения дополнительных вопросов родные могут обратиться на горячую линию Минобороны по номеру: 0 800 500 442.
Напомним, ранее мы сообщали, что делать в случае исчезновения родных.
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