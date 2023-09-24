Военный несколько дней не выходит на связь: куда обращаться родным

Постоянная связь с находящимся на фронте военнослужащим успокаивает его близких и родных. Но возникают ситуации, когда по объективным причинам связь с бойцом теряется. Украинцам рассказали, куда обращаться в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Если связь с военным прервалась без предупреждения и отсутствует дольше обычного, его родные должны сделать следующее: Нет связи более 3 дней - обратиться к его непосредственному командиру.

Отсутствует связь с непосредственным командиром - обратиться к командиру части или его заместителю по морально-психологическому обеспечению.

Потерян контакт с военнослужащим более 10 дней, а связи с командиром нет - обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту призыва защитника. Чтобы уменьшить риск потери контакта, военным и их семьям советуют предварительно договориться о правилах связи, в частности: определить периодичность, с которой будет происходить контакт;

договориться, кто звонит по телефону первым и в какое время;

обсудить, при каких обстоятельствах родным защитника следует обращаться к его командирам или боевым собратьям. В случае возникновения дополнительных вопросов родные могут обратиться на горячую линию Минобороны по номеру: 0 800 500 442.