Військовий бюджет України збільшили ще на 387 млрд гривень: на що підуть кошти

Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши видатки на сектор безпеки та оборони збільшили на 387 млрд гривень. Законопроект в цілому підтримали 318 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Нагадаємо, за даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни, Україна мала потребу у додатковому фінансуванні у розмірі 5 млрд доларів США на місяць. Загалом на сьогодні Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, які не потребують повернення. Україна очікує на 5 млрд євро від ЄС і 4,5 млрд доларів від США до кінця року.

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