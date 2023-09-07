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На військовій базі "Вагнера" у Малі помітили безпілотники Bayraktar (фото)

Малі, Четвер 07 вересня 2023 11:32
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На військовій базі "Вагнера" у Малі помітили безпілотники Bayraktar (фото) Фото: на базі "Вагнера" у Малі помітили Bayraktar (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

На військові базі у Малі, яка знаходиться під контролем бойовиків ПВК "Вагнера", помітили турецькі Bayraktar. Йдеться про щонайменше три безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

Видання опублікувало фото, зроблене з гелікоптера 30 серпня. На ньому зафіксована військова база в аеропорту Севаре недалеко від міста Мопті, яка раніше контрольовалася "вагнерівціями". Її у квітні цього року атакували ісламістські бойовики.

На зображенні можна помітити щонайменше три безпілотники Bayraktar турецького виробництва. У грудні минулого року уряд Малі повідомляв про купівлю Bayraktar, але тоді йшлося лише про дві одиниці.

На військовій базі &quot;Вагнера&quot; у Малі помітили безпілотники Bayraktar (фото)

Фото: на базі "Вагнера" у Малі помітили Bayraktar (theins.ru)

Джерела видання у ПВК "Вагнера" повідомили, що контроль над військовою базою Севаре був переданий Міноборони Росії. Ймовірно, це сталося після падіння літака ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина.

Україна використовує Bayraktar

Ще з початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові використовували турецькі безпілотники Bayraktar. Саме завдяки цим дронам ЗСУ вдалося знищити великі колони ворожої техніки на півночі України. Також Bayraktar використовували для атак росіян на острові Зміїний.

ЗМІ повідомляли, що росіяни теж хотіли придбати Bayraktar, проте турецька компанія відмовила їм. Також Baykar Makina надала декілька безпілотників українським військовим безкоштовно.

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