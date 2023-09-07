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На военной базе "Вагнера" в Мали заметили беспилотники Bayraktar (фото)

Мали, Четверг 07 сентября 2023 11:32
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На военной базе "Вагнера" в Мали заметили беспилотники Bayraktar (фото) Фото: на базе "Вагнера" в Мали заметили Bayraktar (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

На военной базе в Мали, которая находится под контролем боевиков ЧВК "Вагнера", были замечены турецкие Bayraktar. Речь идет о минимум трех беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Издание опубликовало фото, сделанное из вертолета 30 августа. На нем зафиксирована военная база в аэропорту Севарэ недалеко от города Мопти, которая ранее контролировалась "вагнеровцами". Ее в апреле этого года атаковали исламистские боевики.

На изображении можно увидеть по меньшей мере три беспилотника Bayraktar турецкого производства. В декабре прошлого года правительство Мали сообщало о покупке Bayraktar, но тогда речь шла только о двух единицах.

На военной базе &quot;Вагнера&quot; в Мали заметили беспилотники Bayraktar (фото)

Фото: на базе "Вагнера" в Мали заметили Bayraktar (theins.ru)

Источники издания в ЧВК "Вагнера" сообщили, что контроль над военной базой Севарэ был передан Минобороны России. Вероятно, это произошло после падения самолета главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Украина использует Bayraktar

Еще с начала полномасштабного вторжения России украинские военные использовали турецкие беспилотники Bayraktar. Именно благодаря этим дронам ВСУ удалось уничтожить большие колонны вражеской техники на севере Украины. Также Bayraktar использовали для атак россиян на острове Змеиный.

СМИ сообщали, что россияне тоже хотели приобрести Bayraktar, однако турецкая компания отказала им. Также Baykar Makina предоставила несколько беспилотников украинским военным бесплатно.

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ЧВК Вагнера Мали Байрактар Вагнеровцы
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