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Військовим в Україні пояснили, чи зараховується служба до стажу

Фото: українським військовим пояснили, чи зараховується служба до стажу роботи
Автор: Наталія Гурковська

Військова служба зараховується до стажу роботи. При цьому зарахування строку служби відбувається на пільгових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

"До стажу роботи зараховується військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби", - йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно з статтею 2 закону України "Про загальний військовий обов’язок i військову службу" та статтею 8 закону України "Про соціальний i правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачено, що час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, до стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Крім цього,  2 червня 2005 року Верховною Радою України прийнято закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби", який набрав чинності з 1 січня 2006 року.

"Військові" пенсії в Україні

Зазначимо, на розмір пенсії, яку нарахують, впливають трудовий стаж та розмір заробітної плати. При цьому в Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що раніше РБК-Україна також писало, що військовослужбовці мають право оформити пенсію по інвалідності як під час проходження служби, так і після звільнення з військової служби. Розміри таких виплат залежать від причини інвалідності та її групи.

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пенсії в Україні