Военным в Украине объяснили, засчитывается ли служба в стаж

"В стаж работы засчитывается военная служба и пребывание в партизанских отрядах и соединениях, служба в органах государственной безопасности и органах внутренних дел, независимо от места прохождения службы", - говорится в сообщении.

При этом, согласно статье 2 закона Украины "Об общей воинской обязанности и военной службе" и статье 8 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусмотрено, что время прохождения военной службы засчитывается гражданам в общий трудовой стаж , в стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Кроме этого, 2 июня 2005 года Верховной Радой Украины принят закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о зачислении в стаж работы, дающего право на пенсию на льготных условиях, времени прохождения срочной военной службы", вступившего в силу с 1 января 2006 года.

"Военные" пенсии в Украине

Отметим, на размер пенсии, которую насчитают, влияют трудовой стаж и размер заработной платы. При этом, в Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что ранее РБК-Украина также писало, что военнослужащие имеют право оформить пенсию по инвалидности как во время прохождения службы, так и после увольнения с военной службы. Размеры таких выплат зависят от причины инвалидности и ее группы.