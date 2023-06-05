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Військовим стало простіше виїхати на лікування за кордон: які документи потрібні

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Україна, Понеділок 05 червня 2023 06:44
Військовим стало простіше виїхати на лікування за кордон: які документи потрібні Фото: в Україні спростили відправку військових на лікування за кордон (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Уряд суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць, які потребують лікування за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду.

"Відтепер медзаклад самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу Сил безпеки й оборони. Тобто даний висновок прийматиметься без консиліуму військово-медичного закладу", - запевнили у Міністерстві оборони країни.

Згідно з документом, для лікування за кордоном необхідно:

  • згода військового або його законного представника на лікування за кордон зі згодою на обробку персональних даних;
  • згода на обробку та передачу персональних даних установам охорони здоров'я іноземних держав;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення лікування за кордон.

Якщо раніше для лікування за кордоном необхідно було рішення консиліуму військово-медичної установи, то тепер відповідний висновок самостійно формує медустанова, де захисник перебуває на лікуванні.

Пізніше його підписує керівник установи та лікар.

Спрощення проходження ВЛК в Україні

Зазначимо, що протягом цього року влада України намагається спростити процедуру проходження військово-лікарських комісій.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав два закони, які дозволяють створювати ВЛК при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Також для військових спростили оформлення довідки щодо обставин травми.

При цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль обіцяв, що по всій Україні до кінця травня мають запустити електронні черги на проходження ВЛК.

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