Військовим спростять отримання виплати на протезування: що зміниться

"Кожен громадянин України, який потребує протезування, має право на безкоштовний протез. Щодо військових. Ми забрали у них необхідність доводити інвалідність, щоб отримати протез. Достатньо висновку лікарсько-консультативної комісії в самій лікарні, що такий протез потрібен", - заявила Жолнович.

Вона пояснила, що є окремий момент щодо вартості протеза, бо для військовослужбовців, які отримали поранення захищаючи Батьківщину, така вартість протеза множиться на три. А для цього, за її словами, потрібний висновок ВЛК.

"І ось сьогодні ми під головуванням прем'єра розглядали це питання. На жаль, бюрократія цих ВЛК побудована таким чином, що важко отримувати цей висновок, бо треба отримувати первинні паперові документи від командирів, а вони на передовій. Зараз ми підготували зміни до постанови. Ми просто заберемо всі вимоги", - повідомила міністр.

Крім того, Жолнович також зауважила, що отримання виплати протезування буде максимально спрощено. Відтепер українським військовим не потрібно буде ні отримувати довідки про інвалідність, ні ходити по довідки з ВЛК.

"Просто достатньо лікарського висновку, що людина потребує протеза. Проект постанови ми вже розробили, але є процедура її погодження іншими органами влади та винесення на Кабмін. Думаю, що 2, максимум 3 тижні, і вона буде ухвалена", - підкреслила вона.