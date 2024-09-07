UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військовим спростили отримання компенсації за піднайом житла: що змінилося

Фото: Уряд змінив порядок компенсування коштів за піднайом житла військовими (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд змінив порядок компенсування коштів за піднайом житла військовими. Відтепер цей процес став значно простішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Уряд затвердив зміни, згідно з якими при отриманні компенсації на піднайом житла військовослужбовцям більше не потрібно буде надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", - повідомили в Міноборони.

Водночас з переліку документів для подання рапорту на виплату такої компенсації виключені копії довідок про реєстрацію місця проживання. А обов’язок збирати окремі документи перекладено з військовослужбовців на їхніх командирів.

Мало того, зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у випадку руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок ведення бойових дій.

"Продовжуємо спрощувати бюрократичні процедури. Ми скоротили кількість довідок і захистили права військовослужбовців, зокрема тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії російської федерації. Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможе більша кількість захисників", - наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, що українські військові можуть отримати компенсацію за піднайом житла. Детальніше про те, як її отримати, та яка сума компенсації, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що це не єдина пільга для українських військових. Зокрема ветерани в Україні можуть отримувати безкоштовні медичні послуги. Причому це поширюється як на державні лікарні, так і на приватні. РБК-Україна підготувало список всіх безкоштовних послуг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України