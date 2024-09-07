Военным упростили получение компенсации за поднаем жилья: что изменилось

Правительство изменило порядок компенсации средств за поднаем жилья военными. Отныне этот процесс стал значительно проще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Правительство утвердило изменения, согласно которым при получении компенсации на поднаем жилья военнослужащим больше не нужно будет предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество", - сообщили в Минобороны.
В то же время из перечня документов для представления рапорта на выплату такой компенсации исключены копии справок о регистрации места жительства. А обязанность собирать отдельные документы переведена с военнослужащих на их командиров.
Более того, изменения регулируют вопрос выплаты денежной компенсации в случае разрушения или повреждения жилья военнослужащих в результате ведения боевых действий.
"Продолжаем упрощать бюрократические процедуры. Мы сократили количество справок и защитили права военнослужащих, в том числе тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии российской федерации. Теперь оформить денежную компенсацию по поднаему жилья станет проще, а воспользоваться этим защитников", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Напомним, что украинские военные могут получить компенсацию по поднаему жилья. Подробнее о том, как ее получить и какая сумма компенсации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Обратим внимание, что это не единственная льгота для украинских военных. В частности, ветераны в Украине могут получать бесплатные медицинские услуги. Причем, это распространяется как на государственные больницы, так и на частные. РБК-Украина подготовила список всех бесплатных услуг.
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