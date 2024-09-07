Военным упростили получение компенсации за поднаем жилья: что изменилось

"Правительство утвердило изменения, согласно которым при получении компенсации на поднаем жилья военнослужащим больше не нужно будет предоставлять информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество", - сообщили в Минобороны.

В то же время из перечня документов для представления рапорта на выплату такой компенсации исключены копии справок о регистрации места жительства. А обязанность собирать отдельные документы переведена с военнослужащих на их командиров.

Более того, изменения регулируют вопрос выплаты денежной компенсации в случае разрушения или повреждения жилья военнослужащих в результате ведения боевых действий.

"Продолжаем упрощать бюрократические процедуры. Мы сократили количество справок и защитили права военнослужащих, в том числе тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания в результате вооруженной агрессии российской федерации. Теперь оформить денежную компенсацию по поднаему жилья станет проще, а воспользоваться этим защитников", - подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.