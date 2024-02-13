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Військовим наказано не піддаватися на провокації: Пашинян про обстріл з боку Азербайджану

Архівне фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міноборони Вірменії має суворий наказ не провокувати жодної ескалації і не піддаватися на провокації попри обстріли з боку Азербайджану.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

Пашинян розповів парламентаріям Великої Британії про азербайджанську ескалацію на вірмено-азербайджанському кордоні.

"Містере Віттінгдейл, я вітаю вас і вашу делегацію в нашій країні. На жаль, Ваш візит збігся з новою ескалацією на кордоні з Азербайджаном, Азербайджан ініціював нову провокацію, внаслідок якої загинуло четверо вірменських солдатів", - йдеться в заяві.

За його словами, це не поодинока акція і вони постійно бачать серію азербайджанських провокацій. 

Що каже Військова поліція

Пашинян додав, що попри всі ці факти, його уряд прихильний до мирного процесу, оскільки він переконаний, що мирний процес не має альтернативи. 

"Звичайно, ми повинні зробити все для досягнення конкретних результатів у мирному процесі, і ми це робимо", - сказав він.

Також учора ввечері азербайджанська преса опублікувала інформацію, згідно з якою під час цього інциденту охорона вірменських позицій відкрила вогонь у напрямку азербайджанських позицій. Відразу після цього Військова поліція Вірменії заявила, що на підставі цієї інформації розпочато розслідування, оскільки є дуже суворий наказ Міноборони Вірменії не провокувати ніякої ескалації, не піддаватися на провокації.

Що передувало

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів. За словами Збройних сил Вірменії, азербайджанські військові завдали удару. Вірменська сторона має поранених.

"13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд, унаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених", - заявили в Міноборони Вірменії.

Азербайджанська сторона заявила, що Збройні сили Вірменії завдали удару по позиціях азербайджанських військових.

"12 лютого о 20:50 і о 23:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалінського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії в напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району", - повідомили в Міністерстві оборони Азербайджану.

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ВірменіяАзербайджанНікол Пашинян