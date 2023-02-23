Військових злочинців РФ можна притягати до відповідальності до закінчення війни, - Держдеп

Росіян, які підозрюються у причетності до злочинів проти людяності під час війни в Україні, можна притягувати до відповідальності на підставі наявних доказів уже зараз, до закінчення війни. Але їх проблематично взяти під варту, доки вони мешкають у Росії.

"Поки такі люди залишаються в РФ, вони, ймовірно, насолоджуватимуться безкарністю, тому що не існує міжнародних поліцейських сил, які могли б їх заарештувати", - заявила посол Держдепартаменту США.

За її словами, Держдеп має намір підтримувати притягнення до відповідальності скрізь, де для цього будуть законні можливості.

Водночас Ван Шаак не стала коментувати, чи США передавали міжнародним правоохоронним організаціям зібрані ними докази злочинів.