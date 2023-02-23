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Військових злочинців РФ можна притягати до відповідальності до закінчення війни, - Держдеп

Фото: посол США з кримінального правосуддя Бет Ван Шаак (usun.usmission.gov)
Автор: Константин Широкун

Громадян РФ, які причетні до злочинів проти людяності в Україні, можна притягати до відповідальності до закінчення війни. Але вони недоступні для міжнародного правосуддя, доки залишаються у Росії.

Про це заявила посол Держдепартаменту США з особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Росіян, які підозрюються у причетності до злочинів проти людяності під час війни в Україні, можна притягувати до відповідальності на підставі наявних доказів уже зараз, до закінчення війни. Але їх проблематично взяти під варту, доки вони мешкають у Росії.

"Поки такі люди залишаються в РФ, вони, ймовірно, насолоджуватимуться безкарністю, тому що не існує міжнародних поліцейських сил, які могли б їх заарештувати", - заявила посол Держдепартаменту США.

За її словами, Держдеп має намір підтримувати притягнення до відповідальності скрізь, де для цього будуть законні можливості.

Водночас Ван Шаак не стала коментувати, чи США передавали міжнародним правоохоронним організаціям зібрані ними докази злочинів.

Раніше стало відомо, що США планують виділити 28 млн доларів на допомогу в притягненні до відповідальності за військові злочини в Україні.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена офіційно дійшла висновку, що Росія скоїла "злочини проти людяності" під час свого вторгнення в Україну.

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