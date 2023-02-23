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Военных преступников РФ можно привлекать к ответственности до окончания войны, - Госдеп

Фото: посол США по уголовному правосудию Бет Ван Шаак (usun.usmission.gov)
Автор: Константин Широкун

Граждан РФ, причастных к преступлениям против человечности в Украине, можно привлекать к ответственности до окончания войны. Но они недоступны для международного правосудия, пока остаются в России.

Об этом заявила посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Россиян, которые подозреваются в причастности к преступлениям против человечности во время войны в Украине, можно привлекать к ответственности на основании имеющихся доказательств уже сейчас, до окончания войны. Но их проблематично взять под стражу, пока они проживают в России.

"Пока такие люди остаются в РФ, они, вероятно, будут наслаждаться безнаказанностью, потому что не существует международных полицейских сил, которые могли бы их арестовать", – заявила посол Госдепартамента США.

По ее словам, Госдеп намерен поддерживать привлечение их к ответственности везде, где для этого будут законные возможности.

Одновременно с этим Ван Шаак не стала комментировать, передавали ли США международным правоохранительным организациям собранные ими доказательства преступлений.

Ранее стало известно, что США планируют выделить 28 млн долларов на помощь в привлечении к ответственности за военные преступления в Украине.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена официально пришла к выводу, что Россия совершила "преступления против человечности" во время своего о вторжения в Украину.

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