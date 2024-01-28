З військових злочинців в педагоги. Росія пропонує "перекваліфікацію" своїм солдатам

В кількох регіонах РФ у педагогічних вищих навчальних закладах вже запровадили програми перекваліфікації для громадян РФ, які брали участь у війні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Кремль активно агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин, вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами.

Жодних обмежень щодо майбутніх педагогів немає, це можуть бути учасники будь-яких формувань, в тому числі ПВК.

Також не важливо, якою була первинна освіта майбутніх “педагогів”. Після проходження навчання вони отримають право стати шкільним вчителем.

"Зокрема, російські військові, які найближчим часом завершать перенавчання на педагогів в рамках програми міністерства освіти РФ стануть викладачами уроків історії, фізкультури та основ безпеки життєдіяльності. Окремо вони проводитимуть заходи у рамках початкової військової підготовки", - повідомили в ЦНС.

За даними центру, у школах таким вчителям рекомендують проводити уроки у військовій формі та демонструвати військове спорядження та амуніцію.

Також наголошується на тому, що на особистому прикладі вони повинні проводити національно-патріотичне виховання молоді, агітувати їх пов’язувати свою подальшу долю із силовими структурами.

А у зв’язку із наближенням “виборів президента” РФ вони також мають проводити опосередковану агітацію в інтересах правлячої партії “Єдина Росія” та кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у чотирьох школах Херсона журналісти знайшли пропагандистські підручники та матеріали із російською символікою, які завезли окупанти у 2022 році.

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