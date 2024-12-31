Для військових запустили важливе опитування в "Армія+": пройти можна до 13 січня

Хто така Ольга Решитилова

Раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про Ольгу Решитилову. Вона має значний досвід у сфері підтримки армії та захисту прав людини.

Решетилова є співзасновницею фонду "Повернись живим", де координувала взаємодію фонду з силовими структурами та допомогу силам антитерористичної операції. Вона неодноразово відвідувала зону бойових дій, де фіксувала порушення прав людини.

Після 2015 року Ольга зосередилася на журналістських і громадських розслідуваннях у секторі безпеки. У 2019 році Кабінет Міністрів призначив її членом Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

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