Для военных запустили важный опрос в "Армия+": пройти можно до 13 января

В приложении "Армия+" стартовал опрос для военнослужащих, который позволит определить приоритетные функции будущего военного омбудсмена и зафиксировать нарушения прав, с которыми уже сталкивались защитники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Рустема Умерова.
Он отмечает, что опрос начался 30 декабря и продлится до 13 января 2025 года. Его результаты станут важным этапом в создании законодательной базы для новой институции - уполномоченного по защите прав военнослужащих и членов их семей.
Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, назначив на должность уполномоченного правозащитницу Ольгу Решетилову (Кобылинскую). Следующим шагом станет разработка законопроекта о военном омбудсмене.
Военнослужащие могут присоединиться к опросу в приложении "Армия+", чтобы высказать свои предложения и помочь в формировании эффективной системы защиты их прав.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что известно об Ольге Решитиловой. Она имеет значительный опыт в сфере поддержки армии и защиты прав человека.
Решетилова является соучредителем фонда "Повернись живим", где координировала взаимодействие фонда с силовыми структурами и помощь силам антитеррористической операции. Она неоднократно посещала зону боевых действий, где фиксировала нарушения прав человека.
После 2015 года Ольга сосредоточилась на журналистских и общественных расследованиях в секторе безопасности. В 2019 году Кабинет Министров назначил ее членом Комиссии по избранию председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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