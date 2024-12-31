Для военных запустили важный опрос в "Армия+": пройти можно до 13 января

Он отмечает, что опрос начался 30 декабря и продлится до 13 января 2025 года. Его результаты станут важным этапом в создании законодательной базы для новой институции - уполномоченного по защите прав военнослужащих и членов их семей.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский, назначив на должность уполномоченного правозащитницу Ольгу Решетилову (Кобылинскую). Следующим шагом станет разработка законопроекта о военном омбудсмене.

Военнослужащие могут присоединиться к опросу в приложении "Армия+", чтобы высказать свои предложения и помочь в формировании эффективной системы защиты их прав.