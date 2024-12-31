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Для військових запустили важливе опитування в "Армія+": пройти можна до 13 січня

Україна, Київ, Вівторок 31 грудня 2024 11:13
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Для військових запустили важливе опитування в "Армія+": пройти можна до 13 січня Фото: Розширення "Армія+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У додатку "Армія+" стартувало опитування для військовослужбовців, яке дозволить визначити пріоритетні функції майбутнього військового омбудсмена та зафіксувати порушення прав, з якими вже стикалися захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Рустема Умєрова.

Він зазначає, що опитування розпочалося 30 грудня і триватиме до 13 січня 2025 року. Його результати стануть важливим етапом у створенні законодавчої бази для нової інституції – уповноваженого із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський, призначивши на посаду уповноваженої правозахисницю Ольгу Решетилову (Кобилинську). Наступним кроком стане розробка законопроєкту про військового омбудсмена.

Військовослужбовці можуть долучитися до опитування в додатку "Армія+", щоб висловити свої пропозиції та допомогти у формуванні ефективної системи захисту їхніх прав.

Хто така Ольга Решитилова

Раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про Ольгу Решитилову. Вона має значний досвід у сфері підтримки армії та захисту прав людини.

Решетилова є співзасновницею фонду "Повернись живим", де координувала взаємодію фонду з силовими структурами та допомогу силам антитерористичної операції. Вона неодноразово відвідувала зону бойових дій, де фіксувала порушення прав людини.

Після 2015 року Ольга зосередилася на журналістських і громадських розслідуваннях у секторі безпеки. У 2019 році Кабінет Міністрів призначив її членом Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

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